В России создана цифровая платформа для экспортёров

Сбербанк заключил соглашение о совместной реализации приоритетных проектов с государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком. Документ подписали заместитель Председатель Правления Сбербанка Анатолий Попов и Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Талыбов Азер Муталим оглы.

В рамках сотрудничества стороны намерены развивать технологическое и продуктовое партнёрство по созданию универсальной масштабируемой технологии поддержки экспортёров с использованием схемы партнёрства с коммерческими банками на основе цифровой платформы и облачных решений.

Платформа должна стать уникальным предложением на рынке бесшовного процесса для экспортёров, в том числе по стоимости и срокам. В числе её основных задач — расширение возможностей финансирования экспортных контрактов, предоставление новых удобных и доступных продуктов, облегчение доступа к государтсвенной поддержке экспорта. Основными клиентами платформы станут коммерческие банки, обслуживающие компании-экспортёры.

Анатолий Попов, заместитель Председатель Правления Сбербанка:

– Мы сегодня сделали важный шаг на пути создания совместного продукта — Платформы финансирования экспорта. Она станет уникальным предложением на рынке, направленным на упрощение и ускорение работы с клиентами различных сегментов по финансированию «пост-/пред-» экспортного контракта, в том числе с последующей поддержкой и сопровождением. В задачи нашей платформы заложено создание новых продуктов финансирования экспорта, а также обеспечение прохождения сделок полностью в электронном формате. Уверен, что результаты проекта станут востребованными и актуальными для всего рынка российской внешнеэкономической деятельности.

Азер Талыбов, председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК:

– Мы постоянно ищем возможности увеличить доступность поддержки для экспортёров. И, безусловно, Сбербанк мы видим в качестве надежного партнера, технологического лидера в финтехе. Подписанное сегодня соглашение – это результат полугодовых маркетинговых исследований и подготовки юридических и технологических конструкций и решений, определивших дальнейший путь запуска инновационного продукта. Так, на сегодняшний день уже порядка 30 компаний изъявили заинтересованность внедрить в свои бизнес-модели нашу разработку. Это говорит, прежде всего о ее высокой востребованности

Вероника Никишина, генеральный директор АО «РЭЦ»:

– Группа РЭЦ не конкурирует с рынком, а дополняет его. Поэтому создание таких сложных партнёрских продуктов с отраслевыми лидерами - важная часть нашей работы по выстраиванию экосистемы поддержки экспорта. Реалии современного мира требуют высокой скорости адаптивности и цифровизации не только от предпринимателей, но и от всех участников рынка, в том числе, и от институтов развития. Мы рассчитываем, что запускаемый сегодня совместный проект откроет новую страницу в развитии наших партнерских отношениях.