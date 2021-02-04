Безопасное развитие цифровых экосистем станет главной темой международного онлайн-тренинга Cyber Polygon

Международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2021 пройдёт 9 июля и будет посвящён безопасному развитию цифровых экосистем. Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг проводится на ежегодной основе и в 2021 году пройдёт уже в третий раз.

Главная цель Cyber Polygon — укрепление кибербезопасности на всех уровнях. Мероприятие традиционно будет состоять из двух параллельных треков: онлайн-конференции для широкой аудитории и практического блока для специалистов по кибербезопасности.

На конференции спикеры обсудят ключевые риски цифровизации и поделятся лучшими практиками безопасного развития экосистем. Участники технического тренинга будут учиться отражать таргетированную supply chain атаку (атака на цепочку поставок).

Нововведением этого года станут видеоматериалы для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут присоединиться к практической части Cyber Polygon 9 июля. В тот же день на сайте мероприятия появятся записи выступлений экспертов и разборов сценариев тренинга, которые можно будет посмотреть позже.

В ходе дискуссий в рамках ВЭФ и других глобальных площадок эксперты соглашаются, что обеспечение безопасности supply chain будет ключевой темой в кибербезопасности в 2021 году. С ускорением глобальной цифровизации устройства, люди, компании и страны становятся всё более взаимосвязанными. Чтобы поддерживать устойчивость всей системы, каждое звено в цепочке должно быть способно противостоять угрозам.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Пример Сбера показывает, как за 10 лет традиционный банк может превратиться в высокотехнологичную экосистему с множеством нефинансовых сервисов. Сегодня подобные цифровые трансформации происходят по всему миру, и мы готовы делиться опытом, в том числе в рамках Cyber Polygon. Чтобы поддерживать устойчивость огромных цифровых систем, нужно постоянно оценивать риски, следить за изменениями и угрозами кибербезопасности. Именно обмен знаниями способен подтолкнуть развитие отрасли и помочь бизнесу адаптироваться к этим условиям.

Джереми Юргенс, сhief Business Officer, член правления Всемирного экономического форума:

– Главная задача тренингов — проверить готовность организаций противостоять угрозам. Сценарии, отработанные на практике, помогут эффективно отреагировать в случае реального киберкризиса. Для повышения устойчивости глобальной системы необходимо, чтобы в таких тренингах участвовали представители как государственного, так и частого секторов.

Дмитрий Самарцев, директор BI.ZONE:

– Мы все — часть различных экосистем, из которых состоит наш мир. Мы активно внедряем новые технологии и всё больше вкладываемся в их развитие, иногда забывая о правилах поведения в цифровой среде. Это большие риски, ведь от устойчивости различных элементов зависит благополучие всего мирового сообщества. Поэтому мы выбрали безопасность цифровых экосистем в качестве ключевой темы Cyber Polygon 2021. Развить свои навыки работы в киберпространстве, а также внедрить лучшие практики у себя в организациях смогут и топ-менеджеры, и технические специалисты.

Крейг Джонс, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола:

– Ключ к развитию цифровой экономики — обеспечение кибербезопасности экосистем. Вместе с партнёрами из частного и государственного секторов Интерпол активно борется с киберпреступностью и укрепляет защиту мирового сообщества. При этом преступники постоянно совершенствуют свои методы. Чтобы противостоять новым вызовам, нам необходимо создавать устойчивые, гибкие и жизнеспособные экосистемы.

В прошлом году онлайн-трансляцию Cyber Polygon посмотрели более 5 млн человек из 57 стран. В рамках технического тренинга совершенствовали навыки представители 120 крупнейших российских и международных организаций из 29 стран. Специалисты отработали действия группы реагирования при таргетированной атаке, нацеленной на кражу конфиденциальных данных и нанесение репутационного ущерба. Действия атакующих имитировала команда компании BI.ZONE.

BI.ZONE — компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 700 проектов в сфере финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.