Сбер получил четыре награды международной премии Stevie® Awards

Сбер получил сразу четыре награды престижной международной премии The Stevie Awards For Sales & Customer Service 2021: золото и три бронзы. Эксперты высоко оценили такие сервисы Сбера для корпоративных и розничных клиентов, как «Экспресс-возмещение НДС и акцизов», «Электронная нотариальная доверенность» и «Цифровой профиль», а также решение для экосистемы Сбера – СберCRM.

Сервис «СберCRM» — категория «CRM для крупных предприятий» (золото)

Это мидл-офис для продажи небанковских продуктов банка и полноценное облачное CRM-решение для ведения собственных продаж для компаний экосистемы. Платформа содержит набор инструментов, который даёт бизнесу более глубокое представление о его перспективах и клиентах, помогает быстрее расти и заключать больше сделок. Платформа была разработана с нуля внутри банка и вобрала в себя возможности и преимущества экосистемы Сбера.

Сервис «Экспресс-возмещение НДС и акцизов» — категория «Инновации в клиентском сервисе» (бронза)

Уникальный для рынка сервис позволяет сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов. Сбер помогает клиенту сформировать пакет документов (включая заявку на банковскую гарантию) в личном кабинете в интернет-банке СберБизнес, подписать его, отправить в налоговую инспекцию и отслеживать статус заявки. После проверки документов налоговая служба возвращает сумму налога. Таким образом, процедура возмещения НДС и акцизов для экспортёров происходит полностью в электронном виде.

Сервис «Электронная нотариальная доверенность» — категория «Командная работа» (бронза)

Новый сервис, созданный совместно с Федеральной нотариальной палатой, позволяет нотариусам не только удостоверять цифровые доверенности, но и сразу направлять их в банк по защищённому каналу связи. Это даёт возможность отказаться от передачи бумажного варианта доверенности поверенному: после оформления цифровой доверенности он практически сразу сможет провести операцию по доверенному счёту в ряде отделений Сбера.

Сервис «Цифровой профиль» — категория «Лучшее использование технологий в клиентском сервисе» (бронза)

Цифровой Профиль меняет клиентский опыт, что актуально как в период изоляции, так и после него. Клиенту больше не нужно предоставлять бумажные справки в офис банка, он может за 2 минуты загрузить данные о себе из Государства в Банк. Продукт уже интегрирован в заявку на ипотеку ДомКлик, потребительские кредиты и профиль клиента в СБОЛ. В разработке интеграция в продукты ПФР, СберСтрахование, HR Платформа, СберМобайл и другие.