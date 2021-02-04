Банк «Приморье» снизил ставки по ипотеке

Банк «Приморье» объявляет о снижении ставки на 0,3% по всем базовым ипотечным продуктам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, выданных в других банках.
Так, например, ставка ипотечного кредита при покупке квартиры на вторичном рынке или в рамках программы «Ипотека для моряков» составляет от 6,59%. Приобрести загородный дом или таунхаус с помощью ипотечного кредита можно по ставке от 8,09% годовых. Кредитование под залог имеющейся квартиры — от 9,09% при последующем подтверждении целевого использования заемных средств.
— Сейчас мы отмечаем существенное увеличение потока клиентов, желающих рефинансировать ипотечные кредиты, оформленные ранее в других банках. Клиентов привлекает не только возможность оптимизировать свои расходы, снизив процентную ставку и, как правило, размер страховых платежей, но и корректировка срока кредита, — комментирует руководитель ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — До конца месяца в Банке «Приморье» действуют специальные ставки на оформление таких кредитов — от 6,39% с учётом оплаты комиссии за снижение ставки и от 7,1% без оплаты комиссий. Стоит отметить, что для получения специальных ставок до конца февраля необходимо не только получить решение, но и заключить кредитный договор, поэтому не стоит надолго откладывать вопрос с подачей документов.
Также Банк активно проводит сделки по социальным ипотечным программам: Дальневосточная ипотека (ставка от 0,7%), «Льготная ипотека» (ставка от 5,7%). Средний срок выхода на сделку по этим программам составляет 4–5 дней с момента подачи документов на рассмотрение. Также возможно оформление «Военной ипотеки» от 7,1% и получение денежных средств на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 8,1% годовых.
Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления
Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77.
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.
- г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел.
8 (4212) 78-32-20
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
- г.
Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.
- г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел.
8 (495) 916-18-48, 916-04-71.