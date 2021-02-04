Банк «Приморье» снизил ставки по ипотеке

Банк «Приморье» объявляет о снижении ставки на 0,3% по всем базовым ипотечным продуктам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, выданных в других банках.

Так, например, ставка ипотечного кредита при покупке квартиры на вторичном рынке или в рамках программы «Ипотека для моряков» составляет от 6,59%. Приобрести загородный дом или таунхаус с помощью ипотечного кредита можно по ставке от 8,09% годовых. Кредитование под залог имеющейся квартиры — от 9,09% при последующем подтверждении целевого использования заемных средств.

— Сейчас мы отмечаем существенное увеличение потока клиентов, желающих рефинансировать ипотечные кредиты, оформленные ранее в других банках. Клиентов привлекает не только возможность оптимизировать свои расходы, снизив процентную ставку и, как правило, размер страховых платежей, но и корректировка срока кредита, — комментирует руководитель ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — До конца месяца в Банке «Приморье» действуют специальные ставки на оформление таких кредитов — от 6,39% с учётом оплаты комиссии за снижение ставки и от 7,1% без оплаты комиссий. Стоит отметить, что для получения специальных ставок до конца февраля необходимо не только получить решение, но и заключить кредитный договор, поэтому не стоит надолго откладывать вопрос с подачей документов.

Также Банк активно проводит сделки по социальным ипотечным программам: Дальневосточная ипотека (ставка от 0,7%), «Льготная ипотека» (ставка от 5,7%). Средний срок выхода на сделку по этим программам составляет 4–5 дней с момента подачи документов на рассмотрение. Также возможно оформление «Военной ипотеки» от 7,1% и получение денежных средств на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 8,1% годовых.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления скан-копий документов на электронную почту.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»: