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Банк «Солидарность»: Стали доступны переводы в Таджикистан в «Алиф Банк»

Банк «Солидарность» сообщил, что стали доступны денежные переводы в «Алиф Банк» (Республика Таджикистан) через мобильное приложение «Солидарность Онлайн».

Перевод поступает на карту получателя, открытую в ОАО «Алиф Банк». Перевод можно снять в банкомате или получить в кассах ОАО «Алиф Банк».

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан – ОАО «Алиф Банк» (для держателей карты «Дустона» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ОАО «Алиф Банк»), указать номер телефона получателя перевода и сумму перевода.

Подробную информацию об адресах банкоматов и офисов «Алиф Банк» можно получить на сайте www.alif.tj .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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