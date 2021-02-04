Банк «Восточный» запускает новую дебетовую карту «ВостОК» с доходом на остаток до 5,5% и повышенным кэшбэком

Банк «Восточный» обновляет линейку дебетовых карт: на смену «Карте №1 Ultra» приходит новая карта «ВостОК». При этом все преимущества предшествующей карты сохраняются, но меняется не только название, но и несколько существенных условий, которые делают флагманскую дебетовую карты «Восточного» ещё выгоднее.

По карте «ВостОК» начисляется до 5,5% годовых на остаток. Чтобы получить доход, нужно в течение месяца держать неснижаемый остаток от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также израсходовать по карте не менее 3 тысяч рублей за отчетный месяц (то есть с 26 числа предыдущего по 25 число текущего месяца).

Другое улучшение касается платы за обслуживание. По умолчанию обслуживание карты «ВостОК» стоит 150 рублей в месяц. Но, как и в случае с «Картой №1 Ultra», есть несколько способов пользоваться картой бесплатно. Самый простой способ не платить за обслуживание – держать на карте не менее 10 тысяч рублей в качестве неснижаемого остатка.

Кроме того, плата за обслуживание карты «ВостОК» не взимается, если в течение месяца неснижаемый остаток по карте составлял 0 рублей, либо в отчетный период на карту зачислялась зарплата.

Некоторые изменения коснулись и системы кэшбэка. Общий принцип бонусной программы остается прежним: на выбор держателю карты предлагается 4 бонусных категории, за расходы в которых начисляется повышенный кэшбэк до 7%. Менять бонусную категорию можно один раз в месяц. Категории те же, что были у «Карты №1 Ultra»:

• «За рулём» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки)

• «Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в интернете; 1% на все остальное)

• «Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное)

• «Все включено» (2% кэшбэка на все покупки)

Однако кроме бонусных категорий, выбранных клиентом, с 8 февраля для карты «ВостОК» начнет действовать дополнительный кэшбэк: 10% за оплату покупок в категориях «Подарки, сувениры» и «Цветы». Это сделает использование карты в грядущий праздничный период еще выгоднее.

Таким образом, дебетовая карта «ВостОК» будет приносить до 5,5% дохода на остаток и до 10% кэшбэка, а также позволит держателю карты самостоятельно выбирать, за какие именно покупки получать повышенный кэшбэк. Это делает карту универсальным дебетовым продуктом, который может стать и альтернативой банковскому вкладу, и удобным платежным инструментом, использование которого позволит сэкономить на повседневных покупках.

Изменения условий по карте коcнутся не только новых клиентов. С 1 февраля 2021 года тарифный план «Карты №1 Ultra» будет приведён в соответствии с тарифным планом новой дебетовой карты «ВостОК».

Напомним, что ранее «Восточный» запустил акцию по возврату комиссии за оформление дебетовой «Карты №1 Ultra»: клиенты оформившие карту не ранее 12.01.2021 года, могут в полном объеме вернуть плату за оформление карты, если потратят по карте в течение месяца не меньше 1000 рублей. Эта акция будет действовать и при оформлении карты «ВостОК». Благодаря этому, все желающие оформить новую дебетовую карту «Восточного», смогут вернуть плату за оформление.

«Карта «ВостОК» сохраняет в себе преимущества «Карты №1 Ultra», которые уже успели оценить многие наши клиенты, но при этом у нее более мягкие условия получения дохода на остаток и бесплатного обслуживания. Это делает «ВостОК» одним из лучших предложений на рынке доходных карт сегодня», – рассказал Павел Нуждов, Директор по развитию транзакционного, пассивного и инвестиционного бизнеса банка «Восточный».

Подробнее познакомиться с условиями обслуживания карты «ВостоОК» можно на сайте банка «Восточный».