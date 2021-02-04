Размер первоначального взноса по ипотеке снизился в Примсоцбанке до 10%

С 03 февраля 2021 года в Примсоцбанке снизился размер первоначального взноса по ипотеке до 10% от стоимости недвижимости, - сообщает пресс-служба банка.

Кредит с минимальным первоначальным взносом предоставляется на покупку готового жилья или приобретение квартиры в новострое, а также на рефинансирование действующего ипотечного кредита с максимальной суммой до 90% от текущей стоимости закладываемой недвижимости. Ставка на покупку жилья по данному кредиту составляет от 8,6% до 10,0% годовых, на рефинансирование ипотеки – от 8,7% до 9,6%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная - 30 миллионов рублей. Срок – от 1 года до 25 лет.

- Снижение размера первоначального взноса позволит семьям, у которых нет возможности накопить необходимую сумму, улучшить свои жилищные условия уже сейчас. Такое предложение будет актуальным также для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей, денежные средства которых, как правило, находятся в обороте, - пояснил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Подробные условия по ипотеке с первоначальным взносом 10% вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

