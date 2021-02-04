Производитель самолётов «Суперджет 100» завоевал кубок им. А.К. Гастева

Итоги конкурса подведены 3 февраля 2021 года в рамках конференции «Эффективное производство», сообщают в пресс-службе компании.

Конкурс учрежден в 2011 году и проводится автономной некоммерческой организацией ОРГПРОМ при поддержке Минэкономразвития РФ, Агентства стратегических инициатив, Союза Машиностроителей России и других организаций.

Профильные эксперты приезжают на предприятия и анализируют их работу по трем направлениям: «Развитие процессов», «Развитие сотрудников» и «Устойчивое развитие». Максимально возможная оценка – 100 баллов.

– Предприятие победило в конкурсе с выдающимся результатом – свыше 90 баллов. Авиастроители создали по-настоящему эффективную систему, оперативно решающую реальные производственные вопросы. Мы изучаем возможность организации поездок специалистов отечественной промышленности в Комсомольске-на-Амуре для изучения передового опыта нашего победителя, – директор группы компаний ОРГПРОМ Валерий Коломыцев.

Директор филиала «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Гуляев отмечает, – высокая оценка нашего производственного центра – результат многолетних целенаправленных усилий по внедрению технологий бережливого производства, защите окружающей среды и профессиональной подготовке работников.