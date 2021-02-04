В два раза вырос интерес к онкострахованию в 2020 году

В 2020 году клиенты Сбера в 2 раза чаще стали оформлять полисы онкострахования и в 1,5 раза чаще проходить профилактические медицинские обследования на онкологические заболевания, сообщают в пресс-службе компании.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Памятная дата учреждена Союзом по международному контролю рака для привлечения внимания общественности к этой проблеме и популяризации здорового образа жизни. По данным Минздрава России, ежегодно примерно у 600 тыс. россиян впервые диагностируют рак.

Сбер предлагает клиентам продукт рискового страхования жизни «Горизонт здоровья», который включает в себя не только страховые выплаты по риску онкология, но и регулярные профилактические обследования на онкологические заболевания, а в случае их выявления — организацию и оплату дорогостоящего лечения в российских и зарубежных клиниках.

Активнее всего программой онкострахования от Сбера пользуются клиенты в возрасте 51-64 года (40% договоров). Около 20% договоров оформляют клиенты в возрасте до 40 лет. 40% клиентов, оформивших полисы онкострахования с начала 2019 года, — жители Уральского федерального округа, 20% — жители Московского региона.

В 2020 году клиенты Сбера стали не только активнее оформлять онкострахование, но и прибегать к профилактическим обследованиям своего здоровья (сервис чек-ап включен в программу «Горизонт здоровья»). Медицинские обследования в прошлом году стали востребованнее в 1,5 раза. В 50% случаев их проходят клиенты в возрасте 51-64 года, чаще — женщины.

— Онкология — одна их самых актуальных проблем человечества. К сожалению, с каждым годом уровень заболеваемости не снижается. В современном мире, когда мы каждый день сталкиваемся со стрессом и нагрузками, важно заботиться о себе, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию. Создавая нашу программу онкострахования, мы понимали, что должны быть рядом с клиентами всегда, в том числе в сложных ситуациях, и буквально за руку проходить с ними путь диагностики, а если потребуется — подбора лечения и реабилитации. Пока этот вид страхования — скорее новинка для россиян, но постепенно знание о нём растет, и этот продукт приобретает популярность, — Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Программа «Горизонт здоровья» от «Сбербанк страхование жизни» включает в себя ежегодный профилактический чек-ап, по результатам которого предоставляется подробный отчёт о здоровье с рекомендациями. При диагностировании онкологического заболевания клиент может воспользоваться услугой «Второе экспертное медицинское мнение», которая даёт возможность уточнить поставленный ранее диагноз, узнать альтернативное мнение узкопрофильных врачей в России и за рубежом.

В случае диагностирования злокачественного онкологического заболевания страховая компания полностью организует и оплатит лечение на сумму до 8,5 млн рублей. Организация лечения включает в себя подбор клиники, оплату перелёта, помощь в оформлении документов для вылета и, конечно, сопровождение и координацию на всех этапах лечения.

Срок действия договора по программе «Горизонт здоровья» — один год с возможностью пролонгации до 5 лет. Программа предусматривает индивидуальный подход к клиентам разных возрастов и имеет три варианта: для детей от рождения до 17 лет (до 18 лет на момент окончания договора), для взрослых от 18 до 64 лет (65 лет), а также для людей в возрасте от 65 до 74 лет (до 75 лет).