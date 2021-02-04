Иркутская область продемонстрировала одну из самых больших сумм среднего микрозайма в стране

В декабре 2020 года средний размер микрозайма в России достиг 8,54 тыс. руб., увеличившись на 2,6% по сравнению с 2019 года, сообщает НБКИ.
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года был зафиксирован в:
- Москве (11,15 тыс. руб.),
- Белгородской обл. (10,74 тыс. руб.),
- Ростовской обл. (9,78 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (9,62 тыс. руб.),
- Московской обл. (9,50 тыс. руб.).
При этом наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали:
- Белгородская обл. (+39,6%),
- Красноярский обл. (+21,5%),
- Приморский обл. (+18,2%),
- Архангельская обл. (+14,8%)
- Иркутская обл. (+11,1%).
В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе, в:
- Москве (-5,8%),
- Ставропольском крае (-5,2%),
- Тюменской (-4,6%),
- Московской (-2,3%),
- Санкт-Петербурге (-0,7%).
«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года».