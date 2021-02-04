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Иркутская область продемонстрировала одну из самых больших сумм среднего микрозайма в стране

В декабре 2020 года средний размер микрозайма в России достиг 8,54 тыс. руб., увеличившись на 2,6% по сравнению с 2019 года, сообщает НБКИ.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года был зафиксирован в:

  • Москве (11,15 тыс. руб.), 
  • Белгородской обл. (10,74 тыс. руб.), 
  • Ростовской обл. (9,78 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (9,62 тыс. руб.),
  • Московской обл. (9,50 тыс. руб.).  

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали: 

  • Белгородская обл. (+39,6%), 
  • Красноярский обл. (+21,5%),
  • Приморский обл. (+18,2%),
  • Архангельская обл. (+14,8%)
  • Иркутская обл. (+11,1%).

В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе, в: 

  • Москве (-5,8%), 
  • Ставропольском крае (-5,2%),
  • Тюменской (-4,6%),
  • Московской (-2,3%),
  • Санкт-Петербурге (-0,7%). 

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года».  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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