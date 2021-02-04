Иркутская область продемонстрировала одну из самых больших сумм среднего микрозайма в стране

В декабре 2020 года средний размер микрозайма в России достиг 8,54 тыс. руб., увеличившись на 2,6% по сравнению с 2019 года, сообщает НБКИ.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года был зафиксирован в:

Москве (11, 15 тыс. руб.),

Белгородской обл. (10,74 тыс. руб.),

Ростовской обл. (9, 78 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге ( 9 , 62 тыс. руб.) ,

Московской обл. ( 9 , 50 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали:

Белгородская обл. (+ 39 , 6 %),

Краснояр ский обл. (+ 21 , 5 %),

Приморский обл. (+18,2%),

Архангельская обл. (+14,8%)

Иркутская обл. (+ 11 , 1 %) .

В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе, в:

Москве (-5,8%),

Ставропольском крае (- 5 , 2 %) ,

Тюменской (-4,6%),

Московской (-2,3%),

Санкт-Петербурге (-0,7%).

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года».