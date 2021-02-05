Лесоматериалы на миллиард вывезли из Иркутской области в 2020 году

Иркутская таможня в 2020 году возбудила 28 уголовных дел о контрабанде леса, из них пять - в отношении одной организованной преступной группы, сообщает пресс-служба ведомства.

Общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств по возбужденным уголовным делам в рублевом эквиваленте составил 221 млн руб. Общая стоимость и объем незаконно перемещенных лесоматериалов — 1,023 млрд руб. и 144,5 тыс. кубометров.

Кроме того, Иркутская таможня возбудила 1015 дел об административных правонарушениях (АП), связанных с недекларированием, либо недостоверным декларированием лесоматериалов. По ним назначено 18,8 млн руб. штрафов, свыше 17,2 млн руб. уже взыскано.

Ранее министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев сообщал, в Приангарье действует более 1,6 тыс. предприятий лесной промышленности. В общем объеме обрабатывающего производства региона удельный вес лесопромышленных отраслей в 2020 году составил 24,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам деятельности за 11 месяцев прошлого года достиг 122,5 млрд руб., что на 16,8 % больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года.