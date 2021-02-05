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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества

Россияне сталкиваются с новым видом интернет-мошенничества, которое совершается от лица Центрального банка РФ. Мошенники предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период коронавируса.

Информация распространяется в Facebook под видом рекламы с использованием символики ЦБ.  Сообщение  рассчитано на передачу данных банковской карты, пользователям предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код, который должен оставаться в секрете.

В ЦБ РФ отметили, что этот сайт не имеет к ним никакого отношения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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