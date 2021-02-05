Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых

Новосибирский центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» среди пожилых, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. заместителя его гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+»,— сказала она на круглом столе, посвященном борьбе российской медицины с COVID-19.

По словам госпожи Непомнящих, «сильных нежелательных явлений» в ходе исследования зафиксировано не было», «в большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции».