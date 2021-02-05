ЦБ назвал регионы с самыми низкими ставками по ипотеке

Самые низкие ставки по ипотеке по итогам 2020 года зафиксированы в Республике Саха (Якутия) – 6,3%, говорится в информационном бюллетене ЦБ. Самые высокие в Ингушетии и Тыве – 8,35% и 8,22% соответственно.

В Москве по итогам 2020 года средняя ипотечная ставка составила 7,69%, в Санкт-Петербурге — 7,59%.

В Иркутской области средняя ипотечная ставка в 2020 году составила 7,95%, это выше, чем в среднем по стране 7,62%. В 2019 году средняя ставка в регионе составляла 9,97%, в стране – 9,87%.

Ранее стало известно, что за 2020 год жители Иркутской области оформили более 26 тыс. ипотечных договоров, что на четверть больше, чем в 2019 году. При этом объем ипотечного кредитования в регионе увеличился почти в полтора раза. Общая сумма выданных населению средств на покупку недвижимости превысила 58 млрд рублей.