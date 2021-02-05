Центробанк зарегистрировал восстановление экономической активности россиян

Несмотря на противоэпидемические ограничения в декабре 2020 – январе 2021 года ЦБ отмечал рост экономики в большинстве регионов России.

Пандемия оказала значимое влияние на структуру рынка труда, что при общем снижении занятости привело к нехватке кадров в отдельных отраслях. Все эти тенденции нашли отражение в очередном выпуске аналитического материала «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Восстановлению экономической активности способствовали мягкие денежно-кредитные условия.

В декабре – январе предприятия добывающей отрасли нарастили экспорт угля и газа. Восстанавливалась деловая активность в строительстве и машиностроительных отраслях, а с нею и выпуск в металлургии, металлообработке и деревообработке. Устойчиво росло фармацевтическое производство, в том числе за счет быстрого наращивания производства вакцины от коронавируса. В новогодние праздники увеличился внутренний турпоток на фоне практически закрытых зарубежных направлений.

Тем не менее позитивные изменения были отмечены далеко не во всех секторах экономики.

Противоэпидемические требования ограничивают предоставление целого ряда услуг населению. Заметное оживление потребительского спроса в новогодние каникулы ретейлеры расценивают в основном как временное. Определенные трудности производители испытывали из-за ограничений в странах — торговых партнерах (например, в рыбной отрасли). Многие предприятия отмечали нарастание издержек и давления на цены, в том числе из-за произошедшего ослабления рубля.

Но в целом оценки предприятиями текущего состояния и перспектив изменения бизнес-климата становятся менее негативными. В отдельных регионах на фоне смягчения противоэпидемических требований началось восстановление численности персонала в сфере услуг.