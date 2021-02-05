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Центробанк зарегистрировал восстановление экономической активности россиян

Несмотря на противоэпидемические ограничения в декабре 2020 – январе 2021 года ЦБ отмечал рост экономики в большинстве регионов России.

Пандемия оказала значимое влияние на структуру рынка труда, что при общем снижении занятости привело к нехватке кадров в отдельных отраслях. Все эти тенденции нашли отражение в очередном выпуске аналитического материала «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Восстановлению экономической активности способствовали мягкие денежно-кредитные условия.

В декабре – январе предприятия добывающей отрасли нарастили экспорт угля и газа. Восстанавливалась деловая активность в строительстве и машиностроительных отраслях, а с нею и выпуск в металлургии, металлообработке и деревообработке. Устойчиво росло фармацевтическое производство, в том числе за счет быстрого наращивания производства вакцины от коронавируса. В новогодние праздники увеличился внутренний турпоток на фоне практически закрытых зарубежных направлений.

Тем не менее позитивные изменения были отмечены далеко не во всех секторах экономики.

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Противоэпидемические требования ограничивают предоставление целого ряда услуг населению. Заметное оживление потребительского спроса в новогодние каникулы ретейлеры расценивают в основном как временное. Определенные трудности производители испытывали из-за ограничений в странах — торговых партнерах (например, в рыбной отрасли). Многие предприятия отмечали нарастание издержек и давления на цены, в том числе из-за произошедшего ослабления рубля.

Но в целом оценки предприятиями текущего состояния и перспектив изменения бизнес-климата становятся менее негативными. В отдельных регионах на фоне смягчения противоэпидемических требований началось восстановление численности персонала в сфере услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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