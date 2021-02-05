В Иркутской области создали рабочую группу по созданию Единого ресурса по земле и недвижимости

В нее вошли Росреестр, Минцифры и Роскосмос.

Цель создания единого ресурса по земле и недвижимости – работа по принципу «одного окна». Чтобы при строительстве дома, оформлении земельного участка, какой-либо инвестиционной деятельности, клиент смог получить всю необходимую информацию в одном месте, сообщают в Росреестре Иркутской области.

В регионе эксперимент действует в трех районов: Иркутского, Слюдянского и Ольхонского.

– Иркутский район – это быстро застраивающаяся территория. Слюдянский – прибайкальская земля, исторически сложившаяся мекка туризма. Ольхонский – заповедные места. Регион заинтересован в успехе эксперимента. Очевидно, что единый ресурс по земле и недвижимости будет способствовать развитию территорий, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Ранее стало известно, что к созданию ресурса подключат местные IT-компании. Пилотный проект по созданию ресурса запустят в четырех регионах РФ. В Иркутской области он уже стартовал.