Микрорайон Угольщиков в Тулуне продолжат развивать

Там планируют построить еще восемь домов, прилегающий лес сделают площадкой отдыха, сообщают в администрации Иркутской области.

Весной этого года во дворах многоэтажек проведут благоустройство: заасфальтируют дороги, сделают тротуары, газоны, детскую площадку.

Шесть зданий на 498 квартир в микрорайоне Угольщиков были построены в конце декабря 2020 года. Заселение идет поэтапно. Около 300 семей уже оформили документы на право собственности и переезжают в квартиры.

Жилые дома сдаются с частичным благоустройством придомовой территории, установкой малых архитектурных форм. Озеленение и асфальтирование будут проведены весной.

Напомним, что Иркутской области на содействие развитию инфраструктуры для обеспечения жильем семей, жилые помещения которых были признаны непригодными для проживания в результате негативных последствий ЧС (подъема грунтовых вод), вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, из федерального бюджета было выделено 1 млрд 300 млн рублей.