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Волонтёров Иркутской области приглашают принять участие в восстановлении старинных зданий

– Они будут выполнять работы, не требующие специальной квалификации и вносить вклад в восстановление зданий, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.  

Узнать полную информацию о проектах и записаться для участия в них можно на сайте.

Добровольцев просят помочь провести подготовительные работы перед реставрацией собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района. Это объект культурного наследия регионального значения. Он находится в аварийном состоянии. Подготовку к реставрации ведут этапами. Ближайший начнётся в июле.  

В конце августа волонтёров приглашают принять участие в благоустройстве территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сретения Господня» в селе Бельск Черемховского района. 

В начале сентября потребуется помощь в благоустройстве территории в рамках работ по сохранению здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Карла Маркса» в Иркутске, ул. Каландаришвили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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