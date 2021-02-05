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Минэкономразвития прогнозирует восстановление доходов россиян в 2021 году

Максим Решетников отметил, что российская экономика вступила в фазу активного восстановления. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 24».

 «По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена», –пояснил он.

В основном доходы снизились у предпринимателей. По словам министра, зарплата – это 57% доходов россиян и за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Рост показали также социальные выплаты – пенсии, пособия и другие. Всего они составляют 22% доходов россиян.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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