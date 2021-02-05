Житель Усолья-Сибирского потерял полмиллиона рублей, желая заработать на фондовой бирже

Житель города Усолье-Сибирское Иркутской области отдал мошеннику свои накопления и взятые в кредит деньги, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Усольчанин рассказал, что еще летом ему на сотовый телефон поступил звонок от незнакомца, который предложил заработать на фондовой бирже путем инвестирования собственных финансов и получения прибыли. По просьбе звонившего он установил на свой компьютер программу удаленного доступа, которая позволила лжеброкеру управлять приложениями, в том числе банковскими, то есть беспрепятственно распоряжаться деньгами, хранящимися на банковском счету потерпевшего. Таким образом аферист сам переводил разные суммы якобы для вложения их в фондовый рынок. Он убеждал мужчину, что инвестиции приносят стабильную прибыль.

Спустя несколько месяцев усольчанин попытался часть «дохода» вывести на банковский счет, однако злоумышленник заявил, что это будет стоить 100 тысяч рублей, которые надо дополнительно заплатить. Потерпевший перечислил эти деньги. Потом под разными вымышленными предлогами аферисту удалось похитить у мужчины еще больше ста тысяч рублей.

В результате в общей сложности усольчанин потерял 500 тысяч рублей. Причем часть этих денег он взял в кредит.