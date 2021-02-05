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На льду Малого моря озера Байкал появились трещины

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Лёд на Байкале опасен
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Их ширина может достигать трех метров, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В минувший четверг на Малом море озера Байкал из-за резкого повышения дневных температур повсеместно появилось множество щелей до трех метров шириной. В заливах открылись большие участки – опасные места с открытой водой огораживают вешками.

Нестабильная обстановка также наблюдается в Слюдянском районе.

У берега толщина льда – до 20 сантиметров, на отдалении до 50 метров толщина не превышает 5-7 сантиметров. Лед неоднородный. Его структуру ухудшает выпавший снег, который под воздействием тепла тает и напитывает лед водой.

В районе Большого Голоустного толщина льда – до 40-50 сантиметров.

Ледовая обстановка на озере Байкал отслеживается ежедневно. В выходные дни запланировано усиление группировки МЧС на Байкале для проведения разъяснительной работы с гражданами. Спасатели призывают неукоснительно соблюдать требования безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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