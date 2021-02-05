В Иркутской области определены села, жители которых чаще пользуются бесплатным интернетом

«Ростелеком» проанализировал интернет-трафик с 1 октября 2020 по 1 января 2021 года и выяснили, что десять населенных пунктов, где работают самые востребованные Wi-Fi-точки, расположены в Зиминском, Тулунском и Иркутском районах региона.

Активнее всего социальным интернетом пользовались в поселке Ермаки Тулунского района: за четыре месяца абоненты загрузили более 8 Тб контента. На втором месте — деревня Сайгуты Иркутского района с 4 Тб, на третьем — населенные пункты Харайгун и Черемшанка Зиминского района, у которых по 3 Тб загруженного контента. На четвертом месте топ-рейтинга — деревня Быкова Иркутского района с 2,5 терабайтами. Далее в порядке убывания по объему скачанной информации следуют деревня Нельхай (Аларский район), село Перевоз (Зиминский район), деревня Верхний Кукут (Эхирит-Булагатский район), поселок Панагино (Куйтунский район) и село Никитаево (Тулунский район).

«С 2015 года по программе УЦН мы построили полторы тысячи километров оптических линий связи. И теперь в 215 населенных пунктах области работает уличный Wi-Fi, которым активно пользуются абоненты, — рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. —Только за три последних месяца 2020 года через интернет-точки жители небольших поселков Иркутской области загрузили более 300 терабайт данных».

Для входа в сеть через точку УЦН пользователи проходят авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи единого портала госуслуг или введя полученный по СМС код.

«Раньше в нашей деревне был неустойчивый GPRS-интернет от разных операторов. Им пользовался один энтузиаст да дети-студенты подключались, когда приезжали из города на каникулы. Даже компьютеры в дом не покупали, потому что не было нормального интернета. Не пользовались госуслугами, не были знакомы с соцсетями — жили в прошлом веке, одним словом. Сейчас стабильный Wi-Fi-сигнал доступен вблизи точки доступа круглые сутки. Многие семьи приобрели компьютеры и ждут, когда интернет можно будет завести в дом», — прокомментировал один из самых активных пользователей интернета села Быкова Сергей Арбузов.