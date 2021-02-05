На дорогах Иркутской области проверяют противогололедное покрытие

От их качества напрямую зависит безопасность движения автомобильного транспорта, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

По словам начальника отдела контроля качества работ ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Галины Чирковой, процедура согласования ПГМ проводится перед началом зимнего сезона. В дальнейшем, с октября по апрель, ежемесячно, с каждой базы складирования производится отбор проб для определения качественных показателей.

При оценке качества ПГМ на соответствие требованиям нормативной документации сотрудниками ОККР определяются такие показатели, как гранулометрический состав, марка по дробимости, массовая доля влаги, массовая доля пылевидных и глинистых частиц, равновесная плавящая способность, слеживаемость, динамическая вязкость. Для анализа этих показателей в лабораторию ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приобретено инновационное, высокотехнологичное и эффективное испытательное оборудование.