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Вместе против Covid-19: в штат братского медцентра привлекают столичных медиков

В штате братского Медцентра по лечению внебольничной пневмонии на Курчатова снова пополнение – еще один  врач- реаниматолог-анестезиолог, приехавшая по программе поддержки местных врачей. 

Кристина Малышенко из подмосковного Чехова, так же как и ее коллега Елена Инянкова, прибывшая в Братск тремя неделями ранее. Сегодня – первый рабочий день. Кристина Александровна еще не успела адаптироваться к резкой смене часовых поясов, выглядит немного утомленной. Но позитивных впечатлений уже масса – белый чистый снег, какой редко бывает в средней полосе. И, конечно, же новый медицинский центр, где предстоит работать в ближайшие несколько месяцев.   

– Мне здесь нравится всё: новое здание, чисто, красиво, функционально.  Палаты оборудованы всем необходимым для успешного лечения пациентов, –  комментирует Кристина Малышенко, врач реаниматолог-анестезиолог. –  Есть все режимы респираторной поддержки: вентиляции инвазизивной, неинвазивной, кислородотерапия  низкопоточная, высокопоточная. То есть, арсенал полный.  Всё очень хорошо укомплектовано.  Честно говоря, у нас такое оборудование далеко не везде.

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Инициатором приглашения опытных врачей в поддержку братских медиков стал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.  Ему принадлежит и сама идея строительства современных медцентров для лечения больных Covid-19  в семи российских городах, в числе которых  Братск, Тайшет и Шелехов.  За полгода в нашем городе поработали около десятка приезжих специалистов –   эксперты из 51-й и 52-й клинических больниц столицы, врачи Министерства обороны. И вот сейчас – реаниматологи из Подмосковья.

– С больными коронавирусом я работаю почти год – первая волна, вторая волна. Понимаю, что каждый случай уникален, - говорит Кристина Малышенко, врач реаниматолог-анестезиолог. - И здесь мне очень понравился подход братских специалистов, он очень грамотный.  Они детально изучают историю каждого пациента, очень ответственно относятся к выбору методов терапии. Думаю, что здесь я могу не только поделиться опытом, но и многому научиться сама.

Напомним, Медцентр по лечению внебольничной пневмонии открыли в Братске в конце ноября, за это время квалифицированную помощь здесь получили 285 человек. Сейчас в стационаре 61 пациент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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