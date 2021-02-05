В ВШЭ стартовала приемная кампания проекта «Социальный лифт»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» открыл прием документов для участия в «Социальном лифте» – программе поддержки абитуриентов бакалавриата из семей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.

«Социальный лифт» – программа Высшей школы экономики, открывшаяся в 2019 году. Ее цель – помочь ребятам, не имеющим возможности на равных конкурировать со сверстниками при поступлении в вуз, получить качественное высшее образование в НИУ ВШЭ бесплатно за счет средств университета.

В 2021 году Высшая школа экономики готова принять до 190 первокурсников для обучения в Московском, Санкт-Петербургском, Нижегородском и Пермском кампусах университета. Студенты, принятые в рамках проекта, также получают дополнительную материальную поддержку на время обучения в университете.

На получение поддержки (льготы) могут претендовать выпускники школ и колледжей 2021 года (за исключением жителей городов-миллионников), которые относятся к следующим категориям:

– дети погибших при исполнении воинского долга или служебных обязанностей, а также дети умерших (погибших) граждан, имевших высшие государственные награды;

– дети родителей, ставших инвалидами I и II группы при исполнении воинского долга или служебных обязанностей, а также дети граждан, имеющих высшие государственные награды и являющихся инвалидами I и II группы;

– дети из семей с низкими доходами;

– дети из районов с низкой степенью доступности высшего образования (дети, проживающие в моногородах или сельских населенных пунктах);

– дети родителей с низким образовательным уровнем;

– дети из многодетных малообеспеченных семей;

– дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Прием документов абитуриентов заканчивается 1 июня 2021 года. Подробная информация о проекте, правила и порядок участия размещены на сайте университета www.hse.ru.