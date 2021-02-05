В Иркутске усиленно очищают крыши домов от снега

В связи с большим количеством выпавшего снега и потеплением в Иркутске усилена работа по очистке от снега крыш многоквартирных домов. Работы производятся специалистами управляющих компаний, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на территории города около семи тысяч многоквартирных домов. Все работы контролируют специалисты комитетов по управлению городскими округами

– По нормативам не допускается накопление снега на кровле слоем более 30 см, а в случае оттепели – не более 10 см. В соответствии с действующим законодательством за подобные правонарушения предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа. На юридических лиц его размер составляет от десяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч рублей, – пояснила заместитель председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Елена Торохова.