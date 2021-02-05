Усольчанка взяла кредиты на 400 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам

Жительница Усолья-Сибирского Иркутской области за два дня совершила 30 банковских переводов, лишившись всех сбережений и заемных средств на сумму 430 тысяч рублей. Действия она выполнила по указаниям аферистов, представившихся «специалистами банков».

Накануне полицейские выяснили, что 47-летней жительнице Усолья-Сибирского позвонил молодой мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что на имя усольчанки поступила заявка на получение кредита в полмиллиона рублей, и теперь неизвестные пытаются эти деньги украсть.

Далее в разговор включился другой лжеспециалист. Под его руководством женщина оформила в онлайн-банке кредит на сумму в 250 тысяч рубле и в банковском отделении сняла их. По словам афериста, теперь необходимо было «досрочно погасить кредит», то есть перевести все деньги на указанные им телефонные номера. И женщина с помощью банкомата, разбив четверть миллиона на суммы в 15 тысяч и 10 тысяч рублей, перечислила собственноручно все деньги на 6 продиктованных ей номеров телефонов.

На другой день ей снова позвонили, сказали, что кредит в 250 тысяч она закрыла, но теперь ей надо отклонить заявку на кредит в 210 тысяч рублей.

В онлайн-банке усольчанке одобрили кредит только в 81 тысячу рублей. Следуя инструкциям аферистов, женщина опять отправилась к терминалу и осуществила перевод и этих денег на другие указанные мошенниками телефонные номера.

Затем потерпевшая сняла все свои накопления и средства с кредитной карты, что составило 99 тысячу рублей, и аналогичным способом перечислила их обманщикам.

Только после этого усольчанка обратилась в отделение банка, в котором сотрудники объяснили ей, что два дня она общалась с аферистами.