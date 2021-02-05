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В Нижнеудинске построят еще один дом для бюджетников

В городе Нижнеудинске Иркутской области сегодня отметили новоселье 25 семей. Там по программе ликвидации последствий наводнения возведен пятиэтажный дом для сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Дом построила компания «РЖД». Это наш давний, стратегический партнёр. Ранее они уже возвели три дома в Тулуне. Каждый – на 25 квартир. В одном живут железнодорожники, ещё в двух – медики и педагоги, – сообщил глава региона.

По словам Игоря Кобзева, с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым договорились о дальнейших совместных проектах.

– Принято важное решение. Компания построит ещё один дом в Нижнеудинске. Квартиры получат соцработники, медики, учителя. Также продолжим сотрудничество по строительству социальных, спортивных объектов, – уточнил губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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