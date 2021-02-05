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Страховщики ждут роста убыточности ДМС в 2021 году

Лидеры российского рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) ожидают роста убыточности по ДМС. Таковы результаты опроса, который провел страховой брокер «ГрЕКо Интернешнл». Страховые компании называют три причины для таких прогнозов.  

Во-первых, выплаты по договорам ДМС в августе-сентябре 2020 года оказались на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные страховщиков. Как пояснил начальник департамента личного страхования АО «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Михаил Кунин, прежде всего, сказался эффект отложенного спроса. К нему добавился рост обращаемости по сезонным заболеваниям и, разумеется, по диагностике COVID-19.  

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Во-вторвых, на убыточность повлиял рост стоимости медицинских услуг. Так, начиная с июня 2020 года цены в стоматологии выросли на 15-20%, а в поликлиниках – на 12-15%, что в 2 раза выше, чем рост цен в 2019 году.  

В-третьих, еще с прошлого года наблюдается тенденция к увеличению средней суммы выплаты на одного застрахованного, указал Кунин. Выросла доля обращений россиян с тяжелыми заболеваниями и на более поздних стадиях. Из-за этого меняется структура медицинских услуг в сторону более дорогостоящих. Вдобавок, лечебные учреждения стремятся восполнить потери выручки назначением большего количества услуг.  

В опросе приняли участие 5 компаний из ТОП-10 крупнейших страховщиков России по ДМС по итогам первого полугодия 2020 года: АО «СОГАЗ», САО «РЕСО-Гарантия», АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ООО СК "Альянс Жизнь".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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