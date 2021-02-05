В Иркутске молодые люди совершили крупную кражу с банковской карты

В Иркутской области следственный комитет предъявил обвинение 17-летней уроженке г.Краснодар и 18-летнему жителю г.Иркутска в совершении кражи с банковского счета.

По версии следствия, в конце января несовершеннолетней девушке стало известно, что у её знакомого на банковском счёте имеется крупная сумма денежных средств. В ходе близкого общения с молодым человеком она узнала пин-коды его банковских карт. В один из вечеров она воспользовались моментом, похитила его банковские карты и телефон и передала их своему другу, который ожидал её в подъезде. Молодой человек совершил несколько банковских операций, а в дальнейшем обналичил денежные средства в размере около 640 тысяч рублей. Карты и телефон девушка вернула на прежнее место и скрылась с места преступления.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и задержали их. На допросе молодые люди признались следователям в совершении преступления