Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за снегопадов

Такое поручение дал мэр Руслан Болотов. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

– На дорогах Иркутска сложилась тяжёлая ситуация, – подчеркнул Руслан Болотов. – Это связано как со значительным объёмом выпавшего снега, так и с недостаточными усилиями дорожных служб по уборке. С учётом текущей ситуации принял решение ввести на предстоящие выходные режим повышенной готовности. Чтобы задействовать все силы и средства для уборки города.

Работы по уборке Иркутска от снега будут вестись в круглосуточном режиме субботу и воскресенье.

За прошедшую ночь на полигон вывезено 2360 тонн снега. Для очистки городских улиц и дорог задействовано 112 единиц специализированной техники и 200 человек рабочих. Помимо уборки дорог сотрудники «Иркутскавтодора» очищают тротуары, лестницы, остановочные пункты. По необходимости производится посыпка песко-соляной смесью.