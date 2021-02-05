Иркутск возглавил рейтинг сибирских городов по рефинансированию кредитов

Рефинансирование наиболее распространено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге — именно в этих городах россияне чаще всего общаются к финансовому инструменту для снижения долговой нагрузки. А реже всего — в Сочи, Железногорске и Кирове. К таким выводам пришли аналитики Райффайзенбанка, изучив более 25 тысяч заявок из 43 городов России.

Самый крупный средний чек рефинансирования — в Москве: порядка 1 460 252 руб. Это обусловлено в первую очередь тем, что в столице значимо больше, чем в других городах страны, рефинансируют ипотеку. На неё приходится 23% подобных выдач. Минимальный средний чек рефинансирования зафиксирован в Миассе — 377 744 руб.

В Сибири рейтинг городов возглавляет Иркутск, где средний чек по всем программам рефинансирования – 672 тыс. руб. Во многом это объясняется высоким средним чеком по рефинансированию ипотеки в городе и крупными суммами потребительских кредитов, по которым горожане снижают ставку. На втором месте – Красноярск, а на третьем – Новосибирск.

Минимальные средние чеки по программе рефинансирования зафиксированы в Томске, причем, как в общей категории, так и по кредитным картам.

Татьяна Полевач, директор офиса Райффайзенбанка в Иркутской области.

«Спрос на рефинансирование в нашем регионе сохраняется на высоком уровне. Это говорит о грамотном и ответственном отношении клиентов к финансовой нагрузке. Мы рады предложить клиентам выгодные условия снижения процентных ставок по всем видам кредитов, – отмечает Татьяна Полевач, директор офиса Райффайзенбанка в Иркутской области. – Важно, что рефинансирование позволяет не только уменьшить ставку, но и изменить условия кредита, объединить несколько займов в один, получить большую сумму без повышения ежемесячных платежей. Сегодня решение банка можно получить, не выходя из дома, загрузив все документы на сайте банка».

В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа, по фиксированной ставке 7,99%. Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на raif.ru.