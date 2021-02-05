Сбербанк заработал в январе чистую прибыль в размере 86,7 млрд рублей

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2021 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты января:

Банк заработал чистую прибыль в размере 86,7 млрд руб. Рентабельность капитала составила 21,1%, рентабельность активов 3,1%.

Банк выдал рекордный для января объем розничных кредитов – 291 млрд руб.

Отношение расходов к доходам улучшилось относительно января прошлого года и составило 23,3%.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В январе Сбербанк заработал прибыль в размере 86,7 млрд руб. Высокая кредитная активность во второй половине 2020 года и фокус на повышение эффективности обеспечили рентабельность капитала выше 20%. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом в отношении качества активов».

Комментарии по итогам января 2021 года:

Чистый процентный доход вырос на 16,3% относительно января 2020 года и составил 129,6 млрд руб. Рост обусловлен высокими темпами кредитования и снижением стоимости клиентских средств как следствие понижения ключевой ставки в 2020 году. Одновременно с этим сохраняется позитивный эффект от снижения ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов во втором квартале прошлого года.

Чистый комиссионный доход составил 36,9 млрд руб. (+1,5% к январю 2020 года). Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, доход от которых на 18% превысил доходы января прошлого года. Этому способствует рост доли безналичного торгового оборота, который по данным СберИндекс достиг исторического максимума в 55,9% к концу 2020 года. Сдерживающее влияние на динамику чистого комиссионного дохода оказало снижение доходов по кассовым операциям в результате роста проникновения безналичных расчетов, а также календаризация расходов по программам лояльности и смс-информированию.

Операционные расходы составили 44,4 млрд руб., увеличившись на 9,0% относительно января прошлого года. На рост показателя значительно повлиял переход на более равномерное начисление расходов по отдельным статьям административно-хозяйственных расходов и расходов на персонал. Реальный темп роста операционных расходов без учета методологических изменений в январе сложился существенно ниже инфляции, в том числе за счет продолжающейся программы повышения эффективности.

Отношение расходов к доходам улучшилось относительно января прошлого года и составило 23,3% против 24,9% годом ранее.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе составили 38,5 млрд руб. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму около 14 млрд руб. без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам января составило 2,3.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2021 года составила 107,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 86,7 млрд руб.

Активы на 1 февраля составили 33,5 трлн руб., увеличившись за январь на 1,1% преимущественно за счет роста кредитов клиентам, высоколиквидных активов в рамках управления краткосрочной ликвидностью и изменения валютного курса.

В январе корпоративным клиентам выдано 0,7 трлн руб. Кредитный портфель на 1 февраля составил 15,5 трлн руб. и вырос на 0,5% в основном под влиянием изменений валютного курса.

Розничным клиентам банк выдал 291 млрд руб., что является рекордным показателем для этого месяца. Большую поддержку росту кредитования оказывает развитие цифровых каналов Сбера. Портфель розничных кредитов за месяц вырос на 0,7% и превысил 8,5 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле изменился незначительно и составил 3,2%.

Портфель ценных бумаг по итогам января остался на уровне 5,2 трлн руб.

Средства физических лиц традиционно для начала года снизились на 2,8% или на 0,4 трлн руб., что соответствует сезонной динамике на фоне масштабного притока средств в декабре 2020 года в размере 0,9 трлн руб. При этом клиенты увеличили остатки на валютных счетах в январе.

Средства юридических лиц за январь выросли на 0,7% в основном за счет влияния валютной переоценки.

На 1 февраля общий остаток средств клиентов составил 23,1 трлн руб.

В январе банк выпустил субординированные облигации на 56 млрд руб. сроком на 10 лет с правом досрочного погашения через 5 лет, купон на первые 5 лет составит 7,0%.

Базовый и основной капитал в январе изменились незначительно и составили 3 583 млрд руб. и 3 733 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года, что будет сделано после проведения аудита.

Общий капитал за месяц увеличился на 0,5% до 4 763 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска*, в январе увеличились на 0,2 трлн руб. до 32,3 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля.

млрд руб. 1 фев'21* 1 янв'21 1 фев'21*/ 1 янв'21 Капитал Базовый 3 583 3 584 -0,02% Основной 3 733 3 734 -0,02% Общий 4 763 4 741 0,46% Достаточность капитала Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11,10% 11,17% -0,07 п.п. Основной Н1.2, мин. 6,0% 11,56% 11,64% -0,08 п.п. Общий Н1.0, мин. 8,0% 14,74% 14,76% -0,02 п.п. Активы с учетом риска 32 322 32 122 0,62%

*оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные)