В Нижнеудинском районе после капремонта открыли школу

В селе Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области после капитального ремонта открыли школу. Два года назад здание общеобразовательного учреждения пострадало во время паводка, вызванного сильными дождями.

Капитальный ремонт провели в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования». Общая стоимость работ составила 37 млн 110 тысяч рублей.



– В программе по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Приангарья 2019 – 2023 годов, - 40 образовательных. По ним предусмотрены мероприятия по строительству, капитальному ремонту, монтажу модульных зданий и реконструкции. За два года уже восстановлено 17 объектов образования, десять из которых в Нижнеудинске. Работы по шести учреждениям запланированы на текущий год, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В течение прошлого года в школе были выполнены общестроительные работы – ремонт полов, стен, потолков, заменены внутренние инженерные системы – электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции. Кроме того, проведено благоустройство территории и устройство универсальной спортивной площадки, установлено уличное освещение. На срок проведения капремонта обучение детей было организовано в сельском Доме культуре и Кушунской начальной общеобразовательной школе.

После ремонта в школе оборудованы десять современных учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, столовая. В прошлом году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» при школе открыли центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Полностью была обновлена материально-техническая база. Теперь школьники смогут получить современные технологические и гуманитарные навыки.

Также Игорь Кобзев посетил в Нижнеудинске строительную площадку, где возводится школа на 520 мест. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». Прежняя школа располагалась в нескольких зданиях, одно из которых 1961 года постройки. Общая стоимость строительства составляет 613 млн рублей. Работы были начаты в 2019 году, завершить их планируют осенью этого года. На данный момент строительная готовность объекта составляет 55%. Подрядчик сообщил, что на объекте не хватает специалистов. Необходимо принять ещё сто человек, в основном монолитчиков и отделочников. В Нижнеудинске нет таких специалистов. Игорь Кобзев предложил проработать вопрос приглашения иностранных рабочих.