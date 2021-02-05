Банк «Открытие» профинансирует строительство круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в Якутии

3 февраля достигнуты финальные договоренности о финансировании проекта по созданию круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия). Содействие в структурировании и привлечении финансирования оказывали ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП в рамках антикризисной программы поддержки ГЧП в регионах. Кредитное соглашение подписано между ООО «Полярная звезда» (концессионер проекта) и банком «Открытие». Также заключено прямое соглашение между республикой, концессионером и банком.

Стоимость проекта составляет 1,86 млрд рублей, из них 1,46 млрд рублей предоставит банк «Открытие», остальную сумму обеспечат средства инвестора и капитальный грант Минвостокразвития России. «Финансирование детского центра отдыха станет важным шагом банка «Открытие» в развитии отношений с Якутией. Мы рады возможности принять участие в создании такого значимого объекта социальной инфраструктуры в республике. Проекты социальной сферы занимают особое место среди приоритетов банка, и мы нацелены на увеличение количества таких проектов в своем портфеле. Считаю, что объекты в сфере детского отдыха обладают существенным потенциалом для использования концессионных механизмов», - отметил руководитель службы по работе с госсектором банка «Открытие» Евгений Лазаренко.

Концессионное соглашение по созданию детского центра было подписано в декабре 2019 года – это первый в России опыт создания центров детского отдыха по концессии. В 2020 году проект стал лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере детской инфраструктуры». Проект реализуется в соответствии с Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года, в рамках которой планируется построить 9 детских лагерей такого формата. Строительство детского центра началось в августе прошлого года.

Как отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, объект строится с учетом климатических и территориальных особенностей республики и предполагает применение инновационных решений. «Отрадно, что в финансировании проекта участвует такой крупный банк как «Открытие». Надеюсь, что в центр сможет принять детей в скором времени. Современная инфраструктура, высокая пропускная мощность и всесезонное функционирование позволят «Полярной звезде» стать центром притяжения не только для детей из Якутии, но и из других регионов», - подчеркнул глава Якутии.

Ежегодно детский центр сможет принимать более 5000 детей. Помимо объектов отдыха и досуга, будет работать круглогодичный центр дополнительного технического образования, где дети смогут освоить промышленный дизайн (дизайн городских пространств), программирование мобильных приложений, 3D-печать и другие профессии будущего.

«Мы стараемся изменить саму систему детского отдыха, чтобы она была современной, комфортной и нравилась детям. Приезжая в «Полярную звезду», дети в любое время года не выпадают из образовательного процесса, а наоборот, получают новые дополнительные знания и навыки в самых востребованных направлениях. Без преувеличения могу сказать, что это будет один из самых современных детских лагерей в России. Это новый подход к организации детского досуга и такие решения необходимо тиражировать на всю страну – в этом году мы планируем запустить еще два аналогичных проекта на Дальнем Востоке», - пояснил генеральный директор группы компаний «Национальный оператор детского отдыха» Евгений Шулятьев.

«Национальный Центр ГЧП оказывал содействие в структурировании проекта, а в 2020 году в рамках антикризисной программы поддержки регионов совместно с ВЭБ.РФ мы провели оценку основных параметров концессии и предложили наиболее оптимальные варианты финансирования. В результате переговоров была достигнута договоренность с банком «Открытие» о предоставлении кредита, который покроет большую часть необходимых инвестиций. Этот пример показывает, что запущенная в мае прошлого года программа поддержки ГЧП в регионах работает», - отметил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

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