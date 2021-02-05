Банк «Союз» подключился к платформе GetFinance

Банк «Союз» подключился к онлайн-платформе GetFinance. Теперь клиенты банка могут получить факторинговое финансирование в 100% дистанционном режиме, подав заявку через личный кабинет на платформе GetFinance. Выплата средств производится в течение 24 часов после согласования.

Цифровизация факторинговых слуг сделала досрочную оплату контрактов доступной для широкого круга российских организаций, в том числе микропредприятий, малого и среднего бизнеса. Уступить дебиторскую задолженность и получить финансирование могут предприятия вне зависимости от объемов бизнеса, географической удаленности, сферы деятельности.

Платформа реализована в логике открытой мультифакторной модели, где достаточно подать одну заявку и получить предложения по финансированию от ряда ведущих факторинговых компаний. При этом взаимодействие между поставщиком, заказчиком и компанией-фактором происходит в режиме «одного окна», в личном кабинете пользователя на платформе. Документы отправляются и согласовываются через систему электронного документооборота, поэтому имеют 100% юридическую значимость. Такая система работы делает финансирование дешевле, быстрее и доступнее.

Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз»:

- Многие поставщики и подрядчики заинтересованы в получении досрочной оплаты по контрактам. Онлайн-факторинг становится все более востребованным среди компаний малого и среднего бизнеса как способ пополнения оборотных средств. Работа с GetFinance позволит организовать финансирование поставщиков в режиме онлайн на базе удобного платформенного решения.

Егор Газетин, генеральный директор платформы GetFinance:

- Традиционно факторинговое финансирование выдавалось только в рамках одной или нескольких отраслей. Подключившись к платформе, банк получает поток заявок из различных сегментов экономики – это позволяет расширить круг своих клиентов, выйти на новые рынки. Сейчас на GetFinance работают клиенты из более чем 10 отраслей. Заявки поступают из 67 регионов России. Мы рады присоединению к платформе банка «Союз» в качестве нашего партнера и новым перспективам, открывающимся в рамках нашего сотрудничества.