15% скидки на доставку от Gett могут получить держатели карт Visa от Примсоцбанка

Держатели карт Visa от Примсоцбанка могут получить 15% скидку от стандартных тарифов Gett на заказы при оплате в классах Delivery VISA, Посылка VISA и Premium Delivery VISA.



Чтобы воспользоваться предложением вам необходимо установить приложение Gett, добавить свою карту Visa от в качестве основного способа оплаты, скидка 15% будет предоставлена автоматически (скидка уже включена в тарифы соответствующих классов). Предложение действует до 30 сентября 2021 года на территории следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань и не распространяется на заказы между разными городами.



Отметим, доставка Gett – это полезный круглосуточный сервис, который работает как такси, но для курьерских отправлений.



Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «ГетТакси Рус», ОГРН 1117746877621, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, строение 2).

