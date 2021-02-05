ПСБ по итогам 2020 года стал лидером по объему финансирования бизнеса под поручительство Московского гарантийного фонда

ПСБ в 2020 году выдал предпринимателям Москвы 4,7 млрд рублей при гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города, заняв лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере.



"Около 85% финансирования, предоставленного под поручительство Фонда, клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств и модернизацию производства. Это значит, что предприниматели столицы были ориентированы не только на сохранение своего бизнеса, но и его адаптацию к сложившимся обстоятельствам: они развивали новые сервисы, переводили деятельность в онлайн, расширяли ассортимент и обучали сотрудников. Учитывая непростые экономические условия 2020 года, мы особенно ценим доверие предпринимателей к нашим кредитным продуктам и готовы продолжать успешное партнерство с московским бизнесом и в дальнейшем", - отметил вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.



Порядка 70% кредитов под поручительство Московского гарантийного фонда в прошлом году было выдано предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли, также финансирование выдавалось производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях.



Для справки:

Предприниматели, зарегистрированные в качестве налогоплательщика в Москве, могут получить гарантию Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в размере до 70% от суммы кредитного договора, но не более 100 млн рублей. Финансирование под поручительство Фонда выдается владельцам бизнеса, которые на момент подачи обращения не имеют долгов по налогам, сборам, пеням и штрафам, не находятся в стадии реорганизации, банкротства или ликвидации и не занимаются производством подакцизных товаров и полезных ископаемых, за исключением общераспространенных.