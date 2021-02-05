РСХБ-Страхование жизни получило премию Global CIO «Проект года» в двух номинациях

29 января 2021 года ООО «РСХБ-Страхование жизни» было отмечено экспертами и участниками рынка на церемонии награждения победителей конкурса «Проект года», проводимого сообществом GlobalCIO | DigitalExperts.

Компания была отмечена сразу двумя наградами благодаря реализованным в 2020 году проектам по автоматизации деятельности страховой компании:

В номинации «Лучший проект по комплексной автоматизации в страховании» победу одержал проект, результатом которого стала автоматизация бизнес-процессов учёта и сопровождения договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, перестрахования и урегулирования убытков; пере-дачи данных по договорам и обращениям по ним в Личный кабинет клиента; подготовки статистической отчетности.

В номинации «Лучший IT-проект в области управления финансами» победил проект по автоматизации персонифицированного инвестиционного учета договоров инвестиционного страхования жизни, в результате которого компания ежедневно производит индивидуальный расчет суммы дополнительного инвестиционного до-хода по каждому договору инвестиционного страхования жизни, благодаря чему каждый клиент получает актуальную информацию о состоянии своего инвестиционного портфеля через Личный Кабинет в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

«РСХБ-Страхование жизни в 2020 году продолжило активное движение в сторону цифровизации своей основной деятельности и развития клиентских сервисов. Реализация проектов позволила компании заложить надежную основу цифровой платформы поддержки бизнеса. Благодаря чему мы непрерывно повышаем операционную эффективность: сократили время, необходимое для учета договоров страхования, обработки обращений клиентов, подготовки отчетности, а благодаря расширению функционала личного кабинета клиента и его тесной интеграции с системой персонифицированного учета у нас более, чем в 1,5 раза увеличилось количество клиентов, пользующихся Личным Кабинетом. Победа сразу в двух номинациях премии Global CIO «Проект года» – важное достижение для нашей компании, – отметил генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чуйко. – Хочу искренне поблагодарить свою команду и партнеров за гибкие подходы в достижении амбициозных целей проектов, а также лидеров цифровой трансформации, которые по достоинству отметили наши проекты.»

ООО «РСХБ-Страхование жизни» создано в ноябре 2017 года и входит в Группу АО «Россельхозбанк». Компания начала продажи в марте 2018 года и специализируется на страховании жизни и медицинском страховании. По результатам работы за 3 квартала 2020 года ООО «РСХБ-Страхование жизни» занимает 8 место в рейтинге компаний по страхованию жизни (по данным Всероссийского союза страховщиков). Резервы компании на настоящий момент составляют более 15 млрд руб.

Компания реализует свои продукты через банковский канал продаж и интернет – в первую очередь кли-ентам АО «Россельхозбанк». Более подробно на сайте: http://www.rshbins-life.ru.

О конкурсе GlobalCIO | DigitalExperts «Проект года»

Миссия конкурса «Проект года» – консолидация информации о лучших практиках в области инфор-мационных технологий и цифровой трансформации в нашей стране. Конкурс, который поддерживают крупные ИТ-ассоциации и ведущие отраслевые СМИ, проводится уже в 9-ый раз. В 2020 году в нем при-няли участие 306 проектов. Главная особенность конкурса «Проект года» заключается в том, что дости-жения участников конкурса оценивают члены профессионального сообщества GlobalCIO | DigitalExperts путем онлайн-голосования. Ключевыми критериями оценки проектов являются масштаб, сложность, оп-тимальность решения поставленной задачи и значимость проекта для компании и отрасли в целом. По-дробности на официальном сайте конкурса: https://globalcio.ru/projectoftheyear/2020/.