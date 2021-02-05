На конкурс «Мастера гостеприимства» заявки подали почти 200 представителей из Иркутской области

По количеству заявок регион занят 20-е место в России. Об этом рассказали организаторы конкурса на пресс-конференции 4 февраля.

Среди зарегистрированных – участники из 85 регионов и 624 городов. Самому молодому участнику 18 лет, самому опытному –79.

Генеральными партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

– Представители нашего региона уже второй год принимают участие в конкурсе. В прошлом году участник от Иркутской области Анатолий Казкевич, представивший проект «Сфера Байкала», стал одним из победителей. В этом году количество заявок от региона увеличилось более чем в два раза. Такая активность радует, ведь участие в конкурсе – это прекрасная возможность для обмена опытом с коллегами из других регионов, профессионального развития, повышения стандартов сервиса, а также возможность заявить о своем проекте на широкую аудиторию. Желаем участникам от Иркутской области победы во всех номинациях, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.