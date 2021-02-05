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Отловом животных в Приангарье могут заняться некоммерческие организации

Обсуждение законопроекта состоится в феврале, сообщают в областной администрации.

Участие в нем примут представители муниципальных образований региона, контрольно-надзорных органов, в том числе прокуратуры и МВД, зоозащитного сообщества.

В рамках совещания планируется обсудить итоги проверки приюта ООО «Пять звезд», а также переход на новый порядок оплаты мероприятий по исполнению муниципальных контрактов на организацию отлова и содержания бездомных животных.

С этого года финансирование будет производится не за отлов бездомного животного, а конкретно за проведенные мероприятия (отлов, транспортировка, содержание, клинический осмотр, маркирование, оказание неотложной ветеринарной помощи, стерилизация, выпуск в прежнюю среду обитания). При этом станет обязательным чипирование особей, а также их учет в информационной системе, что позволит отслеживать дальнейшую судьбу животных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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