«Сбербанк страхование» застраховала загородный дом на 160 млн руб.

Это трехэтажный особняк в Подмосковье, сообщают в компании.

Надежной страховой защитой обеспечен загородный дом VIP-клиента, выполненный по специальному архитектурному проекту с декоративной внешней отделкой из камня, византийскими колоннами, оригинальный интерьер в доме, дополнительные строения, а также элементы ландшафтного дизайна усадьбы.

СК «Сбербанк страхование» индивидуально подходит к страхованию премиальной недвижимости VIP-клиентов.

Страхованию подлежат не только квартиры, дома и таун-хаусы, но и гостевые дома, гаражи, бассейны, бани, беседки, ландшафтный дизайн, интерьер и многое другое. Для каждого объекта по договору проводится профессиональная экспертиза с построением долгосрочной стратегии защиты и подбором оптимальных решений по составу рисков. Клиенты могут выбрать дополнительные риски и объекты страхования.

Каждому клиенту предоставляется персональный менеджер, к которому можно круглосуточно обратиться за консультацией по всем вопросам, связанным с договором. В том числе менеджер полностью сопровождает клиента при наступлении и урегулировании страхового случая.