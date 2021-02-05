Недельные расходы россиян резко сократились в конце января

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 25 по 31 января 2021 года недельные расходы россиян сократились до 3 824 рублей.

Это на 949 рублей (19,9%) меньше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 18 по 24 января 2021 года, и на 634 (14,2%) рубля ниже аналогичной недели прошлого года.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) опустился на уровень 581 рубля, что на 21 рубль (3,5%) меньше показателя предыдущей недели, и на 54 рубля (10,2%) больше размера недельного чека 4-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 25 по 31 января 2021 года оказались ниже на 773 рубля или 16,8%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал падение на 14 рублей (2,4%).

«Сокращение расходов происходит, в первую очередь, за счет снижения частоты посещения торговых точек. Для этого есть целая совокупность причин: высокий уровень расходов в предыдущие недели, холодная погода во многих городах России и падение доходов населения», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.

Ранее холдинг опубликовал рейтинг FMCG. Согласно ему, в сравнении с декабрем 2019 года в январе годовая инфляция FMCG составила 7,7%.