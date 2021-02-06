В 2021 году в Нижнеудинске будет проводиться реконструкция водозабора

Реконструкцию водозабора на левом берегу реки Уда в Нижнеудинске планируется провести в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения коммунального объекта, который серьезно пострадал во время наводнения летом 2019 года.

– Проектно-сметная документация на реконструкцию водозабора готова, получено положительное заключение государственной экспертизы. Из федерального и областного бюджета на работы выделены 740 млн рублей. После реконструкции жители Нижнеудинска получат чистую воду без механических примесей, которые сейчас наблюдаются во время подъема уровня воды в реке, – рассказал Игорь Кобзев.



Губернатор отметил, что вопросы развития городской инфраструктуры нужно решать системно.



– В этом году ведется проектирование для реконструкции систем теплоснабжения, электроснабжения города. Это очень важно, нельзя с этим затягивать, мы должны войти во все федеральные программы и бюджетное финансирование 2022 года. Это системные вопросы, связанные с улучшением качества жизни нижнеудинцев, – сказал Игорь Кобзев.