Bloomberg назвал «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов РФ со времен СССР. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.

На мировую оценку повлияла публикация в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинического исследования препарата. Они показали, что «Спутник V» не уступает американским и европейским вакцинам и является куда более эффективным, чем вакцины китайского производства.

После этой публикации многие страны заинтересовались российским препаратом и буквально «выстроились в очередь» за ним. Уже более 19 государств одобрили «Спутник V» для использования.

Накануне, 5 февраля, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.