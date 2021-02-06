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Bloomberg назвал «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов РФ со времен СССР. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.

На мировую оценку повлияла публикация в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинического исследования препарата. Они показали, что «Спутник V» не уступает американским и европейским вакцинам и является куда более эффективным, чем вакцины китайского производства.

После этой публикации многие страны заинтересовались российским препаратом и буквально «выстроились в очередь» за ним. Уже более 19 государств одобрили «Спутник V» для использования.

Накануне, 5 февраля, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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