Землетрясение магнитудой 5-6 баллов произошло на Байкале

В ночь на 7 февраля 2021 годя иркутяне вновь ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло на Байкале. Интенсивность в эпицентре – селе Оймур Кабанского района республики Бурятия – составила 5-6 баллов.

В Бугудьдейке Иркутской области – 4-5 баллов, в Еланцах – 4 балла, в Хужире, Черноруде, Курети, Большом Голоустном – 3 балла, в Иркутске, Листвянке, Хомутово – 2 балла.

Cейсмособытие произошло 6 февраля в 16:10 по Гринвичу (7 февраля 0:10 по иркутскому времени), сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.