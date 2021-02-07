Первые зимние чартеры на Байкал стартовали 6 февраля

Первые чартерные рейсы на Байкал стартовали из Москвы и Екатеринбурга 6 февраля. За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь – из Москвы и восемь – из Екатеринбурга, сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Сейчас на зимнем Байкале начинается высокий сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете, а также доступны все виды активного зимнего отдыха.

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что в планах расширение чартерной сети.

– Для этого мы подготовили отдельные субсидии для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны, – подчекрнула Зарина Догузова.

Иркутская область также планирует войти в программу субсидированных авиарейсов на Байкал. Этот вопрос губернатор Иркутской области Игорь Кобзев недавно обсуждал с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

– Два маршрута уже готовы. Разработали их совместно с компанией TUI. Один – на Малое море, второй – в Байкальск. Разумеется, с посещением Иркутска. Предложим туристам около 20 программ. Гости смогут выбрать их на свой вкус. Это поможет ещё ближе познакомиться с уникальной красотой региона, – сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Александр Сирченко, заместитель генерального директора компании TUI Россия, которая занимается организацией чартеров на Байкал, считает, что без синергии всех участников туристического рынка это было бы невозможно.

– Мы одни из первых поставили чартерные перевозки. Конечно, это стало возможным благодаря поддержке Ростуризма: говорить о внутрироссийских чартерных перевозках в мало загруженные регионы России без господдержки не приходится. Когда принималось решение поставить чартерные маршруты в Бурятии, мы, конечно, заручились поддержкой руководства Республики Бурятии и Министерства туризма. Благодаря им, а также нашим партнерам – туроператорам Республики Бурятия нам удалось сформировать такой туристический продукт, который стал наиболее привлекательным и по цене, и по качеству услуг.

Напомним, что летними чартерами на Байкал воспользовались 1500 туристов из разных регионов России.