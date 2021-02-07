Ольхонский район в лидерах по числу заболевших коронавирусом

По данным оперштаба, на 6 февраля в Иркутской области за зафиксировано 259 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии приблизилось к 50.5 тысячам.



Сейчас на зимнем Байкале начинается высокий сезон. Ольхонский район, куда устремляются сотни туристов, чтобы взглянуть на прозрачный голубой лед самого большого озера планеты, вошел в лидеры по числу заболевших коронавирусом.

Из 259 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 78 (всего 18 045),

в Иркутском районе – 22 (всего 3 346),

в Усть-Илимске – 28 (всего 3 030)

в Ольхонском районе – 16 (всего 413)

в Усолье-Сибирском – 16 (всего 1 109)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 045, Ангарск – 4 664, Иркутский район – 3 346, Братск – 3 106, Усть-Илимск – 3 030.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.