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Ольхонский район в лидерах по числу заболевших коронавирусом

По данным оперштаба, на 6 февраля в Иркутской области за зафиксировано 259 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии приблизилось к 50.5 тысячам. 

Сейчас на зимнем Байкале начинается высокий сезон. Ольхонский район, куда устремляются сотни туристов, чтобы взглянуть на прозрачный голубой лед самого большого озера планеты, вошел в лидеры по числу заболевших коронавирусом.

Из 259 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 78 (всего 18 045),
  • в Иркутском районе – 22 (всего 3 346),
  • в Усть-Илимске – 28 (всего 3 030)
  • в Ольхонском районе – 16 (всего 413)
  • в Усолье-Сибирском – 16 (всего 1 109)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 045,
  2. Ангарск – 4 664,
  3. Иркутский район – 3 346,
  4. Братск – 3 106,
  5. Усть-Илимск – 3 030.

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С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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