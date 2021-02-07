Стоимость зимних чартеров на Байкал – от 18 до 24 тысяч рублей

В воскресенье, 7 февраля, аэропорт Улан-Удэ принял два первых рейса из Екатеринбурга и Москвы с участниками зимней чартерной программы на Байкал. По словам туроператора TUI Россия, стоимость восьмидневных туров составит от 18-24 тысяч рублей на человека.

На одном из чартерный рейсов с рабочим визитом прибыла руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Сегодня она примет участие в ряде мероприятий, в том числе трехсторонней встрече с участием Главы Бурятии Алексея Цыденова и председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева, а также в конференции по развитию межрегионального туризма в России «Внутренний туризм – новые возможности», организованной министерством туризма Бурятии.



Зимняя чартерная программа на Байкал организована совместно Федеральным агентством по туризму, Правительством Бурятии, туроператором TUI Россия и туристическими компаниями республики.

– Одна из наших ключевых задач – сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Мы продолжим и расширим программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений. По опыту прошлого года, чартеры позволяют нам в 2 раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя, что особенно ощутимо для больших семей с детьми. Чартерная программа этого года стартует с зимнего Байкала. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете и доступны все виды активного зимнего отдыха, – сообщала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.



Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура отметил что стоимость восьмидневных туров для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тысяч рублей, а Москвы – от 24 тысяч рублей на человека.

– Сейчас за 24 тысячи рублей турист приобретает пакетный тур с полным набором услуг, тогда как год назад только авиабилет стоил дороже. Важно, чтобы внутренний турпродукт мог конкурировать с зарубежными направлениями. В прошлом году, по известным причинам, варианты отдыха были сильно ограничены, благодаря чему мы наблюдали кратный рост путешествий по России. Но если мы хотим и дальше поддерживать этот тренд, нужно работать над ценообразованием, совершенствовать инфраструктуру и улучшать сервис, – отметил он.

Чартерные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вылетать еженедельно по субботам из Москвы и Екатеринбурга. Программа TUI Россия продлится до конца марта. За это время на Байкал отправится 2,4 тыс туристов.

Для туристов разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского Дацана, знакомство с бытом бурят в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества. Разработана отдельная программа посещения Байкала: гости республики смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на хивусах, побывать на острове Ольхон. Также туроператор дает клиентам возможность сформировать тур по индивидуальным параметрам, на базе регулярных рейсов авиакомпаний.