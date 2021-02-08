Негативный сценарий откладывается. Прогноз курса доллара на 8–12 февраля

Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу курс доллара на Московской бирже закрылся возле отметки 74,6 руб./$. Ситуация улучшилась на фоне роста цен на нефть и коррекции курса доллара на мировом рынке.

«Рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам»

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

–В рамках предстоящей недели ожидаем движения пары USD/RUB в диапазоне 73–75 руб./$. Восстановление цен на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности способствуют укреплению рубля. Плюс к этому активизировался спрос инвесторов на рисковые активы на фоне процесса вакцинации, который набирает обороты, а также на ожиданиях принятия в полном объеме пакета помощи американской экономике, предложенного президентом Байденом. В сложившихся обстоятельствах рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры ожидаем тестирование нижней границы данного коридора.

«Внешнеполитическая риторика пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом»

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

–Рубль предпринимает робкие попытки восстановиться на фоне локальных максимумов в нефтяных ценах и общем позитивном настрое на мировых рынках. Внешнеполитическая риторика США пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для рубля и рублевых активов. Это позволяет кривой доходности ОФЗ перестать повышаться и создает предпосылки для коррекции. Таким образом, вполне вероятно, что на неделе рубль возьмет передышку и начнет консолидацию немного ниже уровня 75 руб./$. Среди возможных рисков выделяю вероятность дальнейшего укрепления доллара в мире и снижения нефтяных цен в рамках коррекции после быстрого роста в прошедшие несколько дней.

«Резко негативный сценарий пока отдаляется»

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций МТС-Банка:

– Неделя заканчивается внезапным ростом рубля на фоне снижения премии за санкции: новых митингов пока не ожидается, а реакция Запада достаточно сдержанная. В следующую пятницу заседание ЦБ РФ, которое может пролить свет на отношение регулятора к наблюдаемому росту инфляции и его влиянию на траекторию процентных ставок. Резко негативный сценарий пока отдаляется, поэтому мы пересматриваем ожидаемый диапазон колебаний до 74–76 руб./$ на следующей неделе.